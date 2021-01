L'appel du pied de Tanguy Ndombele au PSG

Tanguy Ndombele (24 ans) aligne enfin des performances intéressantes avec Tottenham. Un an et demi après son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain monte en puissance et reçoit désormais les compliments de son entraîneur José Mourinho, qui n'a pas hésité à lui taper sur les doigts en début de saison. Sur Téléfoot ce dimanche matin, l'ancien Lyonnais a été interrogé sur son avenir et indique qu'il ne dirait pas non, un jour, à un départ vers le PSG.

La suite après cette publicité

«Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s’est pas fait et aujourd’hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard.» Du temps où il évoluait à l'OL, Ndombele avait fait l'objet de discussions entre Jean-Michel Aulas et la direction parisienne. Le boss lyonnais avait même poussé pour un départ vers la capitale.