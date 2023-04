Bayern Munich - Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans l’antre bleu ciel de l’Etihad Stadium mercredi dernier, Manchester City et le Bayern Munich n’avaient pas connu la même soirée en quart de finale aller de la Ligue des champions. Si les Skyblues s’étaient offert un succès important pour la suite de leur parcours européen, les Rotten, en plus de la déroute sportive, devaient gérer une altercation entre deux de ses joueurs, Leroy Sané et Sadio Mané, dans les vestiaires. Le second a d’ailleurs été sanctionné d’un match de suspension, purgé ce week-end, et d’une amende estimée à 500.000 euros par la presse allemande.

Et avant de recevoir le champion d’Angleterre en titre pour la deuxième manche, le leader de Bundesliga a été tenu en échec par le treizième du championnat, Hoffenheim, en championnat (1-1). Pas la meilleure des préparations pour les hommes de Thomas Tuchel, ne remportant que deux de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. On est loin de la dynamique proposée par les Mancuniens, vainqueurs tranquilles de Leicester pour prolonger leur incroyable série de victoires de rang à 10 (37 buts marqués, 4 encaissés), parfaite pour glaner un peu plus de confiance avant le déplacement en Bavière.

Sadio Mané de retour

Concernant les onze attendus à l’Allianz Arena, en débutant par celui du Bayern Munich, Thomas Tuchel ne devrait pas changer son dispositif et alignerait son habituel 4-2-3-1. Yann Sommer défendrait les buts, tandis que Dayot Upamecano et Matthjis de Ligt formeraient la charnière centrale avec Benjamin Pavard et Joao Cancelo sur les couloirs. Et derrière le double pivot Joshua Kimmich-Leon Goretzka, le quatuor offensif serait composé par le capitaine Thomas Müller à droite, Leroy Sané à gauche et Jamal Musiala pour épauler Sadio Mané dans l’axe de l’attaque.

Du côté des Skyblues, Pep Guardiola garderait son plan avec son 3-2-4-1, qui a été un pari réussi sur les dernières semaines. L’habituel titulaire Ederson serait titularisé en compagnie d’une défense tripartite composée de Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké. Dans son repositionnement tactique payant, John Stones serait aligné aux côtés de Rodri au milieu de terrain. Dans la deuxième ligne de l’entrejeu, Bernardo Silva et Jack Gralish accompagneraient Kevin De Bruyne et Ilkay Gündogan, attendu avec le brassard ce mercredi soir. Enfin, le serial buteur, Erling Haaland, occuperait son rôle de numéro 9.

