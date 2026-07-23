Sénégal : les discussions avec Patrick Vieira en bonne voie !

Une nouvelle ère se prépare au Sénégal. Après une Coupe du Monde 2026 particulièrement décevante, la Fédération sénégalaise de football a décidé d’engager une procédure de cessation des fonctions de Pape Thiaw et de l’ensemble de son staff technique. Arrivé sur le banc des Lions à la fin de l’année 2024, le technicien sénégalais avait pourtant renforcé son crédit avec des récents résultats très positifs.

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Mais le Mondial a laissé des traces. Battu par la France puis par la Norvège lors de la phase de groupes, le Sénégal avait finalement arraché sa qualification face à l’Irak avant de s’écrouler contre la Belgique en seizièmes de finale. Alors qu’ils menaient 2-0 à quelques minutes du terme, les Lions avaient été renversés et éliminés en prolongation (3-2). Un scénario cruel, venu sanctionner une compétition très insuffisante, avec plusieurs choix de Pape Thiaw fortement contestés.

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Patrick Vieira tient la corde

Depuis cette élimination, la Fédération a donc décidé de tourner la page. La rupture entre Pape Thiaw et ses dirigeants est désormais actée, même si son départ doit encore être définitivement entériné en accord avec le ministère des Sports. La FSF a, pour le moment, officiellement annoncé l’ouverture d’une procédure de cessation de fonctions, tandis que le ministère souhaite mener son propre bilan sur la participation sénégalaise au Mondial. En coulisses, la succession de Pape Thiaw est déjà bien avancée. Selon nos informations, Patrick Vieira est en passe de devenir le prochain sélectionneur du Sénégal. Né à Dakar et libre depuis son départ du Genoa, le champion du monde 1998 a été érigé en priorité par les dirigeants sénégalais pour ouvrir un nouveau cycle à la tête des Lions.

Des discussions ont eu lieu ces derniers jours et le dossier avance dans le bon sens. Après avoir dirigé New York City, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa, l’ancien capitaine d’Arsenal pourrait ainsi découvrir pour la première fois le métier de sélectionneur. Mais avant de pouvoir officialiser son arrivée, la Fédération devra d’abord régler définitivement la situation contractuelle de Pape Thiaw et obtenir le feu vert du ministère. Outre Viera, plusieurs noms avaient été sondés, notamment Hervé Renard. Un temps évoqué, la piste Omar Daf n’a jamais vraiment été concrète.