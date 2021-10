Guinée-Bissau - Maroc : les compositions officielles

Trois jours après avoir infligé une manita à la Guinée-Bissau du côté de Rabat, le Maroc retrouve les Djurtus au stade Mohamed V de Casablanca, pour tenter d'enchaîner un troisième succès dans ce deuxième tour de qualification pour la Coupe du Monde 2022 (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). En cas de victoire, les Lions de l'Atlas compteraient cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du soir, à mi-parcours.

Ce soir, les deux sélectionneurs n'innovent pas beaucoup. Du côté de Vahid Halilhodžić, on répète le 4-3-3 d'il y a trois jours, avec Bono dans le but, protégé par Hakimi, Masina, Aguerd et Saiss. Louza, Barkok et Amrabat sont alignés au milieu, alors que devant le trio El Kaabi, Chair, Mmaee est également reconduit. En face, Baciro Candé écarte ses "Français" de son onze de départ après la débâcle. Exit Kasama (Reims), Mama Baldé (Troyes) et Alexandre Mendy (Caen). Sori Mané intègre le milieu, Piqueti prend l'aile droite et Frédéric Mendy prend la pointe.

Les compositions officielles :

Guinée-Bissau : Mendes - Cande, Marcelo Djalo, Nanu, Sangante - Piqueti, Bura, Sori Mané, Semedo, Jorginho - F.Mendy

Maroc : Bono - Hakimi, Masina, Aguerd, Saiss - Louza, Barkok, Amrabat - El Kaabi, Chair, Mmaee