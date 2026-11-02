Le Paris FC de Liam Rosenior n’en finit plus d’impressionner !

Le Paris FC n’a visiblement pas l’intention de se contenter d’un simple rôle de figurant pour son retour dans l’élite. Dimanche soir, face à l’AS Monaco (3-1), le club de la capitale a encore frappé un grand coup en signant une prestation particulièrement aboutie contre l’une des formations les plus ambitieuses du championnat. Une victoire qui confirme les belles dispositions affichées depuis le début de saison et qui offre, au passage, un joli cadeau de départ à Pierre Ferracci, président du club depuis 2012. Dans une ambiance électrique à Jean-Bouin, les Parisiens ont célébré leur dirigeant avec une communion assez symbolique entre joueurs et supporters. Mais au-delà de l’émotion, c’est surtout le contenu proposé qui retient l’attention. Le Paris FC, désormais 4e à égalité de points avec l’OL, ne se contente plus de résister : il impose progressivement son identité.

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La patte Rosenior fait déjà effet

Cette identité porte largement la signature de Liam Rosenior. Depuis son arrivée, le technicien britannique a installé une équipe ambitieuse, capable de prendre des initiatives et de mettre ses adversaires sous pression. Face à Monaco, les Parisiens n’ont jamais cherché à subir les événements. Leur pressing coordonné, leur capacité à récupérer rapidement le ballon et leur volonté de jouer vers l’avant ont considérablement gêné les Monégasques. Les premières occasions ont d’ailleurs rapidement illustré cette domination, avec une frappe de Pierre Lees-Melou sur le poteau à la 13e minute, puis un centre de Moses Simon qui a terminé sa course sur la barre transversale six minutes plus tard. «La première mi-temps était tout ce que je voulais voir de mon équipe», savourait Rosenior après la rencontre. Une philosophie qui repose autant sur l’intensité collective que sur le courage de jouer, même contre des adversaires techniquement supérieurs.

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La force de ce Paris FC réside justement dans sa capacité à ne pas renoncer à ses principes. Même après la défaite concédée à Lens (1-2) une semaine auparavant, les hommes de Rosenior n’ont pas tergiversé. À Jean-Bouin, ils ont retrouvé leur allant et leur agressivité pour étouffer une formation monégasque rapidement privée de solutions. «On a été très bons face à une super équipe, par nos séquences on leur a fait du mal», expliquait Maxime Lopez. Le constat était partagé jusque dans le camp adverse, où l’entraîneur monégasque reconnaissait aussi la supériorité parisienne dans le jeu. Le Paris FC a ainsi démontré qu’il possédait plusieurs armes : une animation offensive capable de créer du danger, un pressing exigeant et une vraie solidarité lorsque l’adversaire parvient à reprendre le contrôle. La réduction du score de Folarin Balogun après l’heure de jeu aurait pu semer le doute, mais les Parisiens ont su rester solides avant de reprendre leurs distances.

Un collectif soudé, Sinayoko marche sur l’eau

Et au cœur de cette réussite, un homme attire particulièrement la lumière : Lassine Sinayoko. L’attaquant malien réalise un début de saison exceptionnel et s’impose déjà comme l’une des grandes révélations offensives du championnat. Face à Monaco, il a une nouvelle fois justifié son importance en inscrivant un doublé avant la pause, aux 38e et 44e minutes, faisant basculer la rencontre en faveur de son équipe. Mais son influence ne s’arrête pas à ses réalisations. Impliqué sur 13 des 16 buts inscrits par le Paris FC depuis le début de la saison, il s’est également mué en passeur décisif pour Pablo Pagis à la 75e minute. Une efficacité impressionnante qui le place en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Rosenior ne s’y trompe pas : «ce que j’aime le plus, c’est qu’il travaille si dur. Et surtout, il est altruiste». Au-delà de son instinct devant le but, Sinayoko incarne parfaitement les exigences collectives de son entraîneur, avec un investissement permanent dans le pressing et les tâches défensives.

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À quelle place terminera le Paris FC en Ligue 1 cette saison ? Dans le top 5, avec une qualification européenne à la clé ! Entre la 6e et la 10e place, une très belle saison. Entre la 11e et la 15e place, un maintien tranquille. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cette réussite offensive s’inscrit dans un collectif où chacun semble avoir trouvé sa place. De Kevin Trapp à la défense, en passant par un milieu de terrain particulièrement actif, le Paris FC affiche une cohérence qui lui permet de rivaliser avec des formations plus expérimentées, et ce depuis le début de cette saison 2026-2027. Les combinaisons sont fluides, les déplacements coordonnés et les joueurs n’hésitent pas à multiplier les courses pour créer des espaces. «J’aime bien être acteur, mais ça va tellement vite, on combine tellement bien que c’est un kif à regarder aussi», résumait, à ce titre, Maxime Lopez. Une dynamique qui se traduit également par une solidité remarquable à domicile, avec désormais sept rencontres consécutives sans défaite à Jean-Bouin. Le stade est devenu un véritable point d’appui pour les Parisiens, portés par leur public et par des certitudes grandissantes dans leur jeu.

Invaincu à Jean-Bouin, 1 seule victoire à l’extérieur

Reste désormais à franchir une nouvelle étape : reproduire ces performances loin de la capitale. Car si le Paris FC impressionne dans son jardin, ses déplacements constituent encore une marge de progression importante. Diego Coppola ne s’en cache pas : «c’est sûr qu’on doit s’améliorer à l’extérieur». Le déplacement à Auxerre, samedi prochain, représentera donc un test intéressant pour mesurer la capacité de cette équipe à exporter son intensité et ses principes de jeu. Mais une chose est déjà certaine : le Paris FC a dépassé le simple statut de promu séduisant. Avec la méthode Rosenior, un collectif de plus en plus identifiable et un Sinayoko en pleine réussite, le club francilien - 5e meilleure attaque du championnat avec 16 réalisations inscrites et 4e meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés - s’est, en effet, donné les moyens de regarder plus haut. Et sa victoire face à Monaco ressemble moins à un exploit isolé qu’à la confirmation d’un projet qui commence sérieusement à prendre forme.