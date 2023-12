Lille - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain peut souffler. Qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après son nul (1-1) décroché sur la pelouse du Borussia Dortmund, le club de la capitale se déplace dans le nord de la France à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club entraîné par Luis Enrique tentera, en effet, de conforter sa première place en terres lilloises. Au stade Pierre-Mauroy, les Rouge et Bleu, tombeurs du FC Nantes le week-end dernier, auront, par ailleurs, l’opportunité d’enchaîner une neuvième victoire de rang dans l’élite du football français.

De son côté, le LOSC reste également sur une dynamique impressionnante. Au pied du podium avec 27 unités, les Dogues pourraient profiter du faux pas de l’AS Monaco, vendredi soir, contre l’Olympique Lyonnais pour revenir à hauteur des Asémistes. Symbole de la très belle spirale actuellement traversée par les Nordistes, les hommes de Paulo Fonseca n’ont plus perdu depuis le 26 septembre dernier et un revers contre Reims (1-2). Fort d’une série de 14 rencontres sans défaite (8 succès et 6 nuls), le club lillois se présentera donc en confiance face aux Parisiens.

Tenas et Barcola d'entrée de jeu, Ugarte de retour dans le onze ?

Pour ce choc au sommet, le technicien portugais du LOSC, privé de Tiago Djalo, touché au genou, devrait alors opter pour un 4-4-2. Dans les cages lilloises, Lucas Chevalier est logiquement attendu. Devant le jeune portier tricolore, Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro Ribeiro et Ismaily formeraient la défense à quatre des locaux. Au milieu de terrain, Nabil Bentaleb pourrait lui être associé à Benjamin André. Enfin, sur le front de l’attaque, Edon Zhegrova, Remy Cabella et Yusuf Yacizi sont pressentis pour entourer Angel Gomes, dans un rôle de numéro 10.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 36 15 26 11 3 1 38 12 4 Lille 27 15 8 7 6 2 19 11

En face, Luis Enrique sera lui en théorie privé des mêmes joueurs que dernièrement mais le jeu des suspensions va lui permettre de récupérer Ousmane Dembélé et de titulariser Arnau Tenas en lieu et place de Gianluigi Donnarumma dans les buts franciliens. Devant l’Espagnol de 22 ans, étincelant lors de la victoire des siens face au HAC, Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Lucas Hernandez sont attendus pour composer la défense. Dans l’entrejeu, l’inoxydable Warren Zaïre-Emery accompagnerait, de son côté, Manuel Ugarte et Vitinha. Pour compléter ce onze, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait reconduire un trio offensif formé par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.