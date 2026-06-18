Coupe du Monde 2026 : l’équipe type de la 1ère journée

La Coupe du Monde 2026 est parfaitement lancée. Toutes les sélections ont joué leurs premiers matches et ont montré de quoi elles étaient capables. Du meilleur comme du pire, et c’est le meilleur dont nous allons parler en constituant l’équipe type de cette première journée de phase de groupes. Avec, sans la moindre contestation possible, le gardien du Cap Vert Vozinha dans les cages. Comment pourrait-il en être autrement, lui qui a dégoûté l’un des favoris de l’épreuve, l’Espagne ? A 40 ans, Vozinha s’est fait un nom (en témoigne l’explosion de son compte Instagram) et est devenu l’une des figures de ce Mondial.

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Devant lui, une charnière particulièrement costaude. Avec le Français Dayot Upamecano, impressionnant de puissance face au Sénégal, qui n’en manque pourtant pas. Le défenseur qui évolue au Bayern Munich a étalé son savoir-faire, sans commettre son erreur habituelle en cours de partie. On lui adjoint Axel Tuanzebe, auteur d’un match énorme avec la République démocratique du Congo, pour repousser les offensives portugaises et museler Cristiano Ronaldo. Sur les côtés, deux Allemands qui ont brillé lors de la démonstration face au Curaçao, Joshua Kimmich, qui a retrouvé ses repères au poste de latéral droit, et la révélation Nathaniel Brown, qui pourrait changer de club cet été et rejoindre le Bayern Munich.

Un trident offensif royal

Au milieu, nous partons sur un trio, avec en premier lieu un homme qui a épaté le monde à seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi. Lui qui a choisi la sélection marocaine ne regrettera pas son choix après sa masterclass face au Brésil, qui lui a valu de nombreux louanges. Pour l’accompagner, nous alignons Emam Ashour, le milieu d’Al-Ahly en Egype, étincelant et buteur face à la Belgique. Enfin, comment ignorer la prestation de grande classe de Jude Bellingham mercredi soir face à la Croatie. Au four et au moulin, le joueur du Real Madrid a agrémenté sa rencontre d’un joli but en angle fermé.

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Passons à l’attaque, où la concurrence est rude tant les buteurs de classe répondent présents. Mais il va être difficile d’être original… Commençons par Lionel Messi, auteur d’un triplé retentissant contre l’Algérie qui lui permet de rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde. Ajoutons Kylian Mbappé, ancien partenaire de la Pulga au PSG, qui a mis la France sur de bons rails avec son premier but avant de sublimer le tout pour un deuxième but magnifique. Et terminons par Harry Kane, double buteur face à la Croatie et tellement plus que cela, avec sa maîtrise technique et son impact défensif !