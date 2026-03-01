La statistique qui prouve que l’OM ne lâche rien

Mené à deux reprises face à l’OL avant de s’imposer au bout du suspense (3-2), l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois démontré sa capacité à renverser les situations. Comme l’a relevé le compte Stats Foot, le club phocéen est désormais l’équipe qui a pris le plus de points après avoir été menée au score en Ligue 1 cette saison (11), à égalité avec Lille.

Un chiffre révélateur du caractère affiché par les hommes d’Habib Beye, encore capables de revenir puis de forcer la décision dans les derniers instants. Dans la course au podium, cette aptitude à ne jamais abdiquer pourrait peser lourd au moment du décompte final. Plus qu’à conserver les avances au tableau d’affichage sans craquer dans les dernières minutes pour réaliser une belle fin de saison.