Espagne : Xavi Espart se rapproche de la sélection après sa prestation face au PSG

Malgré la défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (4-2), mardi soir en Ligue des Champions, un joueur catalan a particulièrement marqué les esprits : Xavi Espart. À seulement 19 ans, le latéral droit a livré une prestation impressionnante au Parc des Princes, au point d’attirer l’attention de Luis de la Fuente. Selon les informations d’AS, le sélectionneur espagnol a intégré le jeune Barcelonais à sa liste de joueurs présélectionnés pour la Roja. Une belle récompense pour celui qui a notamment réussi à contenir Khvicha Kvaratskhelia pendant une grande partie de la rencontre, avant de se montrer également solide face à Désiré Doué. Mais Espart ne s’est pas contenté de défendre. À la 55e minute, il a inscrit le but de l’égalisation d’une frappe puissante.

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Au-delà de son but, les statistiques du jeune défenseur témoignent de son excellente prestation. Avec 56 ballons touchés, 88 % de passes réussies, huit passes cassant les lignes adverses et cinq duels remportés sur huit, Espart a affiché une maturité impressionnante face au double champion d’Europe en titre. Hansi Flick, qui lui avait déjà accordé quelques minutes contre Newcastle la saison dernière, n’a d’ailleurs jamais caché son admiration pour son jeune joueur, dont la progression avait été freinée par une blessure. Auteur d’un début de saison convaincant en Liga, avec notamment un but et deux passes décisives, le Catalan s’impose progressivement comme une solution incontournable au poste de latéral droit. Déjà appelé avec les Espoirs espagnols, il pourrait désormais franchir un nouveau cap avec la sélection A. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2030 (il vient de prolonger, ndlr), Espart poursuit ainsi son ascension au sein d’une génération 2007 particulièrement prometteuse, aux côtés de Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Marc Bernal.