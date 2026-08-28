Tottenham s’intéresse aussi à Iliman Ndiaye

Pisté par Manchester City en cette fin de mercato estival, Iliman Ndiaye ne manque pas de convoitises. Selon nos dernières informations, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait également partie des options de Tottenham pour renforcer son attaque, alors que le club londonien s’intéresse toujours à Folarin Balogun.

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De son côté, Richarlison pourrait lui faire le chemin inverse et rejoindre Everton. De son côté, Manchester City ne compte pas se laisser faire. À noter d’ailleurs que les discussions entre Iliman Ndiaye et les Skyblues se poursuivent et avancent positivement, comme nous vous le révélions ces dernières heures.