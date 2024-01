OM - AS Monaco : les compositions officielles

C’est le retour de la Ligue 1 après un week-end de coupe de France et pour poursuivre cette 19ème journée de Ligue 1 l’OM reçoit l’AS Monaco au stade Vélodrome (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Olympiens doivent à tout prix reprendre leur course au podium pour espérer terminer européen à la fin de la saison. Actuellement à la 7ème place, les hommes de Gattuso ne vendent pas du rêve en termes de jeu depuis quelques temps et l’entraîneur italien peine à mettre sa patte tactique en place. L’OM va aussi devoir continuer sans ses joueurs partis à la CAN et qui ont tous été qualifiés pour les 1/8èmes de finale. Battus à Monaco lors de la phase aller après un match à rebondissement; les Marseillais doivent gagner pour revenir à 2 points de leur adversaire du soir qui reste sur une défaite en Ligue 1 contre Reims à domicile. Les Monégasques doivent aussi fair sans ses joueurs africains et asiatiques partis avec leur sélection.

Côté terrain, ce sera un onze avec les forces en présences pou Gattuso qui doit faire avec un banc composé exclusivement de jeunes du centre de formation. On aura donc un retour à une défense à 4 avec Meïté et Balerdi pour la charnière. Au milieu Veretout et Onana avec Kondogia de retour puis Luis Henrique qui sera titulaire dans le trio offensif avec Vitinha et Aubameyang. Monaco peut ompter sur un onze quand même plus complet avec Maripan, Salisu et Kehrer derrière. Vanderson et Ouattara sur les côtés puis un trio Akliouche, Ben Yedder, Golovin.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Clauss, Meïté, Balerdi, Garcia - Veretout, Onana, Kondogbia (cap.) - Vitinha, Aubameyang, Luis Henrique.

AS Monaco : Kohn - Salisu, Maripan, Kehrer - Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara - Akliouche, Ben Yedder (cap.), Golovin.

