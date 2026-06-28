Tunisie : Hervé Renard fixe deux conditions pour rester !

Après le fiasco de la Coupe du monde 2026, l’aventure d’Hervé Renard avec la Tunisie est en suspend. Arrivé en urgence en pleine compétition pour remplacer Sabri Lamouchi après la lourde défaite contre la Suède (5-1), le technicien français n’a pas réussi à redresser une sélection totalement en perdition, éliminée après des revers contre le Japon puis les Pays-Bas sous les ordres de Renard. Dès la fin du tournoi, l’ancien sélectionneur du Maroc avait laissé entendre qu’il restait ouvert à des discussions avec la Fédération tunisienne, tout en rappelant qu’il était venu avant tout pour une mission commando pendant le Mondial. Interrogé régulièrement sur le sujet, il n’avait pas donné d’indications claires.

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Et selon les informations du média tunisien Radio Mosaique FM, Hervé Renard n’a toujours pas donné sa réponse définitive concernant une éventuelle prolongation. Le Français aurait toutefois fixé deux conditions pour accepter le poste sur le long terme. La première concerne la patience des supporters : il demanderait à la Fédération tunisienne de communiquer publiquement afin d’expliquer qu’un projet de reconstruction nécessitera du temps. La seconde porte sur une évaluation complète et précise de la participation tunisienne à la Coupe du monde, mais aussi des performances récentes lors de la CAN. Pour le moment, Renard n’aurait pas encore abordé l’aspect financier, même si son éventuel salaire constituerait probablement un record pour un sélectionneur de la Tunisie.