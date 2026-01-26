CAN 2025 : l’appel au calme du Premier ministre sénégalais avec le Maroc

À Rabat, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu ce lundi à appeler au calme et à l’apaisement après la finale houleuse de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc. Insistant sur la solidité des relations entre les deux pays, il a affirmé que « l’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions » nées des incidents ayant émaillé la rencontre du 18 janvier. Face aux tensions persistantes sur les réseaux sociaux entre supporters des deux camps, le chef du gouvernement sénégalais a rejeté toute lecture politique ou culturelle des débordements, les qualifiant d’« excès émotionnels produits par la ferveur ». Il a également souligné que sa visite au Maroc ne relevait pas d’une démarche d’apaisement ponctuelle, mais s’inscrivait dans une logique de « confirmation, de dépassement et de refondation » du lien entre deux nations appelées à se projeter ensemble.

Cette déclaration est intervenue lors des travaux d’une commission mixte sénégalo-marocaine, co-présidée avec le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, qui a rappelé pour sa part que les relations bilatérales reposaient sur une « assise solide ». À l’issue de la réunion, dix-sept accords ont été signés, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, de l’industrie et de l’économie numérique, illustrant la volonté commune de dépasser l’épisode sportif. Quelques jours plus tôt, le roi Mohammed VI avait déjà exprimé sa confiance dans le triomphe de la « fraternité interafricaine » après les incidents survenus lors de la finale, marquée par un penalty très contesté, des interruptions de jeu et des débordements en tribunes. Dix-huit supporters sénégalais restent toutefois poursuivis pour hooliganisme, rappelant que si l’heure est au rapprochement diplomatique, les conséquences judiciaires des violences suivent leur cours.