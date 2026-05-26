Real Madrid : Mourinho désigne ses 4 priorités

José Mourinho patiente en attendant de rejoindre le Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière. Il faudra pour cela que Florentino Pérez soit réélu à la présidence. Car son adversaire, Enrique Riquelme, a laissé entendre hier soir que la piste menant au Special One n’est pas forcément à son goût. Quoi qu’il en soit, Mourinho est déjà en train de travailler sur les contours de sa future équipe.

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Ainsi, AS révèle qu’il a déjà fait savoir à la direction qu’il souhaite un défenseur central, un latéral droit et deux milieux de terrain. Le premier concurrencerait Aurélien Tchouameni, le second serait un élément plus créatif. Ce qui manque aux Merengues. De plus, AS ajoute que le coach réclamera un latéral gauche si Fran García venait à s’en aller et qu’un deuxième recrutement dans l’axe de la défense n’est pas exclu. En attaque comme au poste de gardien, il ne souhaite pas apporter de retouches pour le moment, assure la publication espagnole.