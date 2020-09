Baptiste Santamaria débarque à Fribourg

Pour Baptiste Santamaria, l'heure était venue de quitter Angers. D'après les dires de son agent, il avait un accord avec ses dirigeants pour un départ cet été et ses patrons ont honoré leur parole. En effet, le milieu de terrain vient de s'engager officiellement avec la formation allemande de Fribourg où il portera le numéro 8 dans sa nouvelle écurie.

« Il y a beaucoup de joueurs français qui réussissent en Bundesliga et je veux devenir un joueur important de Bundesliga à Fribourg. Le club est synonyme de stabilité et d'ambition. Les fans sont très bruyants et j'ai eu de très bonnes conversations avec les responsables. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici », a sobrement déclaré le joueur.