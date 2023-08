Barça : le coup de gueule de Xavi contre Luis Rubiales

C’est l’affaire dont tout le monde parle en Espagne depuis plusieurs jours. Suite à la victoire de l’Espagne en Coupe du monde féminine, Luis Rubiales s’est rendu coupable de plusieurs gestes qui ont provoqué un tollé de l’autre côté des Pyrénées. Après avoir embrassé Jenni Hermoso sans son consentement, Rubiales a également réalisé plusieurs gestes obscènes en guise de célébration du sacre de la Roja. Choquées, les joueuses ibériques ont d’ailleurs publié un communiqué commun ce vendredi et samedi pour affirmer leur prise de position contre le président de la Fédération espagnole de football, toujours en poste après avoir refusé la démission vendredi.

Seul contre tous, à juste titre, Rubiales voit, chaque jour, des messages de soutien envers les joueuses de l’Espagne l’accabler. Hier après-midi, c’est Xavi qui est monté au créneau contre le dirigeant qui a été suspendu par la Fifa. «Je voudrais donner mon avis sur le football féminin et la Fédération, s’est exprimé l’entraîneur catalan. J’apporte mon soutien inconditionnel à Jenni et à toutes les joueuses et je condamne le comportement du président de la RFEF, qui me semble inacceptable, et ma tristesse car le titre n’est pas obtenu. discuté et oui de conduite.»