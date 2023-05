Coupe d’Allemagne : l’Eintracht Francfort renverse Stuttgart et jouera la finale

Après avoir éliminé respectivement Nuremberg et l’Union Berlin au tour précédent, Stuttgart et l’Eintracht Francfort s’affrontaient ce soir dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe d’Allemagne. Les hôtes ont bien démarré le match en ouvrant le score dès la 19e minute par l’intermédiaire de Tiago Tomas, sur un service de Josha Vagnoman. Un avantage qui a tenu jusqu’à la pause. Et puis tout a changé.

Au retour des vestiaires, le Français Even N’Dicka a permis à l’Eintracht de revenir à égalité. Quatre minutes plus tard, le Japonais Daichi Kamada a ensuite donné l’avantage aux siens. A la 77e minute, Randal Kolo Muani a inscrit le but du break, avant que l’ancien Monégasque Enzo Millot ne réduise le score (2-3, 83e). Insuffisant toutefois. L’Eintracht se qualifie donc pour la finale. Il défiera le RB Leipzig qui a facilement écarté Fribourg hier (5-1).

