PSG : nouvelle réunion entre Leonardo et l'entourage d'El Chadaille Bitshiabu

Comme nous vous l'avons évoqué en exclusivité, le PSG va réussir à conserver dans ses rangs El Chadaille Bitshiabu. Ce colosse d'1m96 et seulement âgé de 15 ans va bel et bien faire ses débuts professionnels avec son club formateur malgré des approches du Real Madrid, du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du RB Leipzig.

Une réunion a lieu dans les prochaines heures entre l'entourage du joueur et Leonardo pour régler les derniers détails de l'opération. Si tout est OK, la signature d'un contrat aspirant de quelques mois avant de basculer sur un premier contrat pro de 3 ans dès le début de l'année 2021 devrait rapidement intervenir, sans doute dans les prochaines heures.