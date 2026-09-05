Le Mans : Patrick Videira est fier de son équipe

Le Mans continue de chercher son premier succès en Ligue 1 après avoir concédé un deuxième match nul en trois rencontres. En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi, les Manceaux ont ramené un point frustrant (1-1) au terme d’un match où ils auraient pu l’emporter en étant plus réalistes. Toujours en quête d’une victoire cette saison, les hommes de Patrick Videira montrent de belles choses mais peinent encore à concrétiser comptablement.

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À l’issue de la partie, le technicien manceau a oscillé entre fierté et regrets au micro de Ligue 1+ : «il y a de la déception. On était venu pour gagner, mais j’ai très peu de choses à reprocher aux joueurs. On a payé cash une erreur. Je suis très fier d’eux, mais maintenant, il faudra encore plus et engranger des points.»