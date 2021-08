AS Monaco : les joueurs sont impatients de se mesurer à Lionel Messi

L’arrivée de Lionel Messi a fait l’unanimité en Ligue 1. La plupart des acteurs du championnat ont accueilli l’Argentin à bras ouvert, notamment Cesc Fabregas, qui le connaît depuis l’âge de 13 ans, au centre de formation du FC Barcelone. Si le milieu de terrain espagnol s’était dit impatient de se mesurer au PSG de La Pulga, c’est également le cas de ses coéquipiers à l’AS Monaco : « tous les garçons sont super-excités. Pour certains, ils ne faisaient que rêver de cela et maintenant ils ont beaucoup d'enthousiasme en sachant qu'ils vont jouer contre Lionel Messi », a-t-il déclaré dans une interview au Guardian.

Il a également ajouté que ses partenaires « veulent se mesurer aux meilleurs et montrer leurs talents. L'équipe de Monaco est pleine de jeunes talents en ce moment et ce sera un grand test pour eux. Ils le savent et je pense que cette excitation sera une bonne chose pour qu'ils soient motivés tout au long de la saison. Lorsque le moment sera venu de jouer contre le meilleur joueur du monde, ils pourront montrer ce dont ils sont capables. » Fabregas a aussi encensé le championnat de France, qu’il juge « compétitif (...) C’est très agressif, très intensif, très rapide avec des joueurs forts qui défendent très bien. »