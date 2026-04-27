Crise sportive, malaise avec Nick Woltemade… ça tourne à la catastrophe industrielle pour Newcastle !

Newcastle est au fond du trou. 14es de Premier League à 8 longueurs seulement de la zone de relégation, les Magpies n’en finissent plus de décevoir. Samedi, lors de la 34e journée, les hommes d’Eddie Howe ont ainsi enchaîné une quatrième défaite consécutive en championnat. Pire encore, leur dernier succès remonte au 14 mars dernier. Entre-temps, les Toons avaient, par ailleurs, subi la loi du FC Barcelone lors des 8es de finale de la Ligue des Champions (1-1 ; 2-7). Une terrible dynamique qui ne manque pas de créer des crispations en interne.

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Newcastle est à l’arrêt

Après la défaite contre Arsenal, Bruno Guimaraes s’est d’ailleurs emporté. «C’est la pire saison depuis que je suis ici. Nous avons accompli de grandes choses pour le club ces derniers temps. Au cours des quatre dernières années, depuis le rachat du club, nous avons sauvé l’équipe de la relégation, remporté un titre après 70 ans d’attente et participé deux fois à la Ligue des champions. Je ne sais pas si certains joueurs se sont un peu relâchés, globalement, nous nous sommes un peu relâchés, mais ce n’est pas une bonne saison. Je dirais que c’est une saison à oublier. Il nous reste quatre matchs à jouer, nous savons qu’il est encore possible de rattraper notre retard sur la septième ou la huitième place, qui permet de se qualifier pour l’Europe», a ainsi lancé le milieu de terrain brésilien.

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Alors que la crise sportive bat son plein dans le comté métropolitain de Tyne and Wear, le cas Nick Woltemade cristallise, lui aussi, les tensions. Recruté du côté de Stuttgart l’été dernier contre un chèque de 75 millions d’euros, le buteur des pensionnaires de St James’ Park vit une première saison pour le moins chaotique. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues, l’international allemand (10 sélections, 4 buts) est, en effet, loin des espoirs placés en lui. Résultat, face aux Gunners, le droitier d’1m98 a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants avant de faire son apparition pour les 15 dernières minutes.

Présent en conférence de presse après le nouveau revers des siens, Eddie Howe - qui avait également décidé de se passer des services de Yoane Wissa (acheté 57,7 millions d’euros à Brentford en septembre dernier) - s’est finalement justifié. «Comme pour chaque joueur qui ne joue pas, ils doivent montrer leur valeur sur le terrain d’entraînement et je pense que c’est leur vitrine. Pour moi, les choisir dépend de leur façon de s’entraîner, de leur engagement à l’entraînement, et de leur capacité à mettre de côté la déception individuelle pour l’équipe afin de revenir plus forts. C’est un processus progressif, mais je crois encore en ces deux joueurs. Je n’ai aucun problème avec l’un ou l’autre. Je pense qu’ils ont des qualités uniques à offrir à l’équipe, mais ça doit être sur mérite et mérité».

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Le malaise Woltemade, un mercato cataclysmique

Un discours fort sous-entendant un manque d’implication des deux buteurs de Newcastle. Et le malaise ne s’arrête pas là… Hier, en fin de matinée, Woltemade postait deux photos sur son flux Instagram sans légende. Dans la foulée, le journaliste du Telegraph Luke Edwards, connu pour être proche d’Eddie Howe, publiait un article assassin sur les attaquants du club et notamment Woltemade. Résultat ? Deux petites heures après la parution de cet article, le numéro 27 des Magpies supprimait NUFC de sa bio Instagram. Un nouveau couac illustrant la saison galère vécue par les coéquipiers de Bruno Guimaraes et sanctionnant, dans le même temps, un mercato estival 2025 complètement raté.

Pour rappel, si Newcastle avait récupéré 145 millions d’euros avec la vente d’Alexander Isak du côté de Liverpool, les choix effectués par la direction sportive du club ne se sont clairement pas avérés gagnants : 75 millions d’euros dépensés pour Woltemade, près de 58 pour Wissa, le même chèque déchiré pour Elanga, plus de 45 millions d’euros envoyés à Aston Villa pour s’offrir Jacob Ramsey sans oublier les 35 M€ déboursés pour Malick Thiaw… De quoi porter la facture à près de 300 millions d’euros mais surtout d’imaginer, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que cette fenêtre des transferts de Newcastle United à l’été 2025 passera à la postérité comme la pire de tous les temps. Une véritable catastrophe industrielle qui ne devrait, logiquement, pas rester sans conséquence dans les semaines à venir…