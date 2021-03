Mercato : Jean-Michel Aulas annonce son plan pour l'OL

La suite après cette publicité

Troisième du classement de Ligue 1, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain et à trois longueurs du LOSC, l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia est plus que jamais candidat au titre et donc à une place en Ligue des Champions. Mais les Gones se gardent bien de faire de grandes annonces et préfèrent avancer sans trop faire de bruit. Amené à être un peu plus en retrait de la scène médiatique, Jean-Michel Aulas doit sans doute regarder avec plaisir son OL jouer les premiers rôles après un exercice 2019/2020 très compliqué, malgré une demi-finale de C1.

Cependant, le patron de l’OL sera très observé l’été prochain. La raison ? Quel sort réservera-t-il à un Rudi Garcia en fin de contrat ? Interrogé ce vendredi par Le Parisien, JMA a une nouvelle fois botté en touche. En clair, tout type de scénario est possible et l’OL attendra surtout de savoir quelle place occuperont les partenaires de Memphis Depay en fin de saison pour se décider. Le cas Garcia toujours en suspens, Aulas a ensuite été questionné sur l’autre dossier chaud de l’OL : le mercato estival.

L'OL veut faire des ravages après la crise

Si des éléments tels que Memphis Depay et Houssem Aouar sont sur le départ, le club rhodanien aura-t-il les moyens de ses ambitions s’il se qualifie pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles ou s’il soulève l'Hexagoal ? À l’heure où les joueurs ont accepté de baisser une partie de leur salaire en échange de parts d’OL Groupe pour aider leur club à résister à la crise financière, les Gones auront-ils les liquidités nécessaires ? JMA a un plan bien en tête.

« On va continuer à investir. On sera ambitieux quoiqu'il arrive. On aura au moins autant de moyens que les autres. (…) Après la crise, un nouveau modèle s'inscrira devant nous. Plus rien ne sera comme avant. Mais dès que ça va reprendre, l'OL sera parmi les premiers à pouvoir réinvestir. Warren Buffet a dit : « C'est quand la mer se retire qu'on voit les baigneurs qui nageaient nus ». Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dénudés dans le football lors de l'après-Covid. On a bien l'intention d'en profiter ». C’est dit !