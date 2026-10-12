OM : « on a refusé 35 patates pour toi », Kevin Diaz fracasse lourdement Igor Paixão

Alors que Marseille a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Troyes (0-2), Igor Paixão s’est fait remarquer pour une tout autre raison. Remplacé à la 88e minute, l’ailier brésilien a affiché son agacement avant d’ignorer Bruno Génésio, qui lui tendait la main. Un comportement qui a fait réagir Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC. « C’est inadmissible, tu n’as pas à être déçu de ton match, tu sors. Tu es dans une période très compliquée, tu encourages tes coéquipiers, tu tapes dans la main de ton partenaire », a lancé le consultant, particulièrement remonté. Il a également rappelé les attentes placées dans le joueur, alors que le club marseillais avait décidé de le conserver malgré une offre de 35 millions d’euros cet été. « Tu es un leader, on t’a gardé, on a refusé 35 patates pour que tu aides le club à remplir le minimum des objectifs possibles, c’est-à-dire se maintenir tranquillement, voire plus si affinités. C’est bon, moi, tu m’as saoulé ».

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Kevin Diaz est même allé plus loin, estimant qu’une telle attitude ne pouvait pas être tolérée dans le contexte actuel : « si je suis directeur sportif, je le convoque demain avec son agent direct et je lui dis : "mais tu es un fou. On est dans une galère sans nom, tu es au courant et tu vas faire la star à sortir à la 88e" ». De son côté, Walid Acherchour s’est également inquiété du rendement du Brésilien, dont les performances peinent à convaincre. « Si dans des matchs contre Troyes, tu ne sens pas sa supériorité athlétique, technique ou même sa qualité de frappe qu’on a pu voir la saison dernière en Ligue des champions, c’est problématique », a-t-il souligné. Malgré le succès phocéen, Paixão se retrouve donc sous le feu des critiques, aussi bien pour ses prestations que pour son comportement.