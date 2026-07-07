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Liga

Accord Barça-Al-Hilal pour le transfert de João Cancelo

Par Matthieu Margueritte
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João Cancelo @Maxppp

Revenu au FC Barcelone pour la deuxième fois en prêt, João Cancelo va voir son voeu être exaucé. Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027, le latéral portugais ne reviendra pas en Arabie saoudite. La radio Cadena COPE affirme qu’un accord a été trouvé entre le club saoudien et les Blaugranas.

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Cancelo sera prêté six mois. Il paraphera ensuite un contrat de deux ans avec les Catalans. De son côté, le FC Barcelone versera environ 10 M€ à Al-Hilal. À 32 ans, Cancelo reste en Europe et rejoindra l’équipe d’Hansi Flick lors du stage de présaison en Angleterre.

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