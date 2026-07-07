Accord Barça-Al-Hilal pour le transfert de João Cancelo
Revenu au FC Barcelone pour la deuxième fois en prêt, João Cancelo va voir son voeu être exaucé. Sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2027, le latéral portugais ne reviendra pas en Arabie saoudite. La radio Cadena COPE affirme qu’un accord a été trouvé entre le club saoudien et les Blaugranas.
🚨 ÚLTIMA HORA | Hay acuerdo Barça - Al Hilal por Joao Cancelo. Sólo falta la firma— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 7, 2026
🏴 La idea de Flick es que Cancelo vaya al stage de Inglaterra
🏃♂️ Ha jugado cedido 6 meses
💰 Firmará por dos temporadas y la operación rondará los 10M€
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/HjXblrNyZ9
Cancelo sera prêté six mois. Il paraphera ensuite un contrat de deux ans avec les Catalans. De son côté, le FC Barcelone versera environ 10 M€ à Al-Hilal. À 32 ans, Cancelo reste en Europe et rejoindra l’équipe d’Hansi Flick lors du stage de présaison en Angleterre.
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