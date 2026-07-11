Coupe du Monde 2026, Colombie : Jaminton Campaz menacé de mort

Après la défaite de la Colombie contre la Suisse (0-0, 3-4 aux t.a.b.) mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Jaminton Campaz - qui a manqué une occasion à la 115e minute qui aurait pu permettre aux siens de se qualifier - a reçu des menaces de mort. Dans la foulée, le joueur de 26 ans a reçu le soutien de sa Fédération. «La FCF informe qu’elle rejette catégoriquement les menaces proférées contre la vie et l’intégrité de Jaminton Campaz et de sa famille», a-t-elle écrit dans un communiqué publié vendredi.

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«Aucun athlète, ni aucun membre de son entourage, ne devrait faire l’objet d’intimidation pour avoir représenté son pays dans un contexte sportif». La Fédération colombienne a également demandé au parquet «d’accélérer les enquêtes nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les responsables de ces actes». «Nous pouvons penser différemment, ressentir de la frustration ou de la tristesse, mais aucune passion ne justifie la haine et vivre dans la peur», a de son côté indiqué Campaz sur ses réseaux sociaux.