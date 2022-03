L'OL peut-il tout perdre ?

La suite après cette publicité

Les saisons se suivent et se ressemblent à Lyon. Le club s’enfonce un peu plus chaque année et la relation avec une partie des supporters ne s'améliore pas vraiment. Irréguliers et inconstants depuis le début de saison, les hommes de Peter Bosz ont été inexistants dimanche après-midi face à Rennes. La première période a été tout simplement catastrophique. Les Bretons ont dominé face à des Gones qui leur ont laissé un boulevard. En deuxième période, Lopes encaissait un quatrième but. Malgré deux réalisations côté rhodanien, la défaite était sans appel (4-2) et méritée.

Face à un public hostile, qui a hué ses propres joueurs, les Gones ont perdu gros. En effet, en cas de succès face à un adversaire classé quatrième avant le coup d'envoi, ils avaient la possibilité de revenir sur le haut du classement et les places européennes. Mais avec cette défaite, Lyon s’en éloigne. Après vingt-huit journées, l’OL est dixième et totalise 41 points (11 victoires, 9 nuls et 8 défaites). D'après Opta, il s'agit de son pire classement depuis la saison 1996-97.

10 - Lyon est 10e après 28 matches de Ligue 1 cette saison, son pire classement à ce stade depuis 1996/97 (11e, 8e à la fin). Déclassé. #OLSRFC pic.twitter.com/JISbiaOeq0 — OptaJean (@OptaJean) March 13, 2022

La Ligue Europa pour sauver la saison

Distancés dans la course au podium et déjà éliminés de la Coupe de France, les Lyonnais sont encore en lice en Ligue Europa. Mais il faudra éliminer Porto (victoire 1-0 à l’aller) et se frayer un chemin jusqu'à la finale ensuite. Ce qui ne sera pas une mince affaire. L'OL peut donc tout perdre cette semaine, si jamais le club tombait face aux Portugais. Mais aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue Europa, Peter Bosz ne veut pas renoncer. Ce serait mal le connaître comme il l'a avoué en conférence de presse dimanche.

«Pour le podium ? Je ne sais pas. Ce n'était pas ma mentalité en tant que joueur et ce n'est pas ma mentalité en tant que coach, tant qu'il y a de l'espoir mathématiquement je ne renoncerai pas. Nous verrons en fin de saison. Si ce n'était plus possible, je dirais OK. Mais là on ne sait jamais. Ce n'est pas fini mathématiquement». Pourtant, la mission paraît compliquée. Pas impossible certes, mais compliquée. Un mot qui définit également la saison de Lyon sur le terrain mais aussi en coulisses, entre le départ de Juninho ou encore l'annonce de la mise en vente des parts du clubs de deux actionnaires.

Battu, voire même humilié pendant une bonne partie du match face aux hommes de Bruno Genesio, l'OL avait la gueule de bois dimanche. Et il faudra vite réussir relever la tête car une fin de saison importante se présente avec 4 matches à la maison (Angers, Bordeaux, Montpellier et Nantes sans compter Porto jeudi), et six déplacements (Reims, Strasbourg, Brest, Marseille, Metz et Clermont). L'objectif est toujours de revenir sur le podium voire d'assurer au moins une place en C3. Car une saison sans coupe d’Europe cette fois-ci serait une terrible catastrophe pour l'écurie de Jean-Michel Aulas.