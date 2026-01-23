Bruno Genesio a demandé à quitter le LOSC !

Les temps sont durs à Lille. Après avoir plutôt bien terminé l’année 2025, le club nordiste a démarré 2026 sur des bases assez catastrophiques. Battus à deux reprises en Ligue 1, les Dogues ont été éliminés en Coupe de France face à l’OL. Ce jeudi, Lille a également perdu face au Celta de Vigo en Ligue Europa. Un nouveau revers qui complique la tâche lilloise dans la compétition européenne. De plus, cette série de mauvais résultats fragilise Bruno Genesio. Privé de nombreux joueurs lors de la CAN, le natif de Lyon connaît sûrement sa plus grande zone de turbulences depuis son arrivée dans le Nord et cela crispe forcément du côté de l’entraîneur.

Après la rencontre face au Celta, Genesio s’est fendu d’une diatribe assassine et qui a jeté le doute sur son avenir sur le banc lillois : «4 matchs, 4 matchs pareils, il n’y a plus rien à expliquer, c’est inexplicable pour moi. Soit on ne se prépare pas bien et encore une fois, c’est de ma faute, car je suis responsable de la préparation de l’équipe. Dans ce cas, il faut assumer les choses, parce que quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est juste à la limite du scandale. Les choses vont changer, ce n’est pas normal qu’en jouant pendant quasiment une heure à 11 contre 10, on ait 21 tirs pour seulement 4 cadrés, qu’on touche 41 ballons dans la surface sans se créer une demi-occasion nette, et qu’on s’en remette au plus jeune joueur de l’effectif pour créer quelque chose. Si assumer mes responsabilités veut dire que je vais démissionner ? Vous verrez dans les jours qui viennent».

Olivier Létang n’a pas voulu accepter la démission de Genesio

Une déclaration loin d’être anodine lorsque l’on voit l’actualité du joueur. Déjà désemparé après la défaite face au PSG (0-3), Genesio aurait cette fois décidé de passer à l’acte en proposant sa démission à son président Olivier Létang à en croire les dernières informations de RMC. Depuis plusieurs semaines, l’ancien entraîneur de Rennes laisserait transparaître des formes de malaise alors qu’il souhaitait déjà quitter le club nordiste la saison dernière. Pourtant, son président Olivier Létang a décidé de ne pas approuver sa démission et a décidé qu’il devait rester encore cette saison.

Une situation qui devrait créer encore plus de frustration chez Genesio, qui sent qu’il n’arrive plus à faire progresser un effectif limité à cause des blessures. L’une des autres frustrations qu’entretient l’entraîneur de 59 ans avec sa direction réside dans le mercato. Pas satisfait de son effectif, Genesio s’entretient souvent avec son président, qui a toujours le dernier mot à en croire nos confrères. Cet hiver, il souhaite des renforts, mais ces derniers n’arrivent pas pour le moment. Pour toutes ces raisons, l’entraîneur lillois voulait arrêter ce jeudi, mais Olivier Létang en a donc décidé autrement. Reste à savoir quel impact cela aura sur la saison des Dogues, actuellement cinquièmes de Ligue 1 et à trois points de l’OM, troisième.