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Donyell Malen signe définitivement à l’AS Roma

Par Kevin Massampu
1 min.
Donyell Malen @Maxppp

Un pari gagnant. Arrivé cet hiver en provenance d’Aston Villa, Donyell Malen s’est imposé comme la révélation de cette deuxième partie de saison en Serie A avec l’AS Roma. Buteur à 14 reprises en 18 rencontres de championnat avec le club romain, l’international néerlandais aura grandement contribué à la 3e place des Giallorossi, synonyme de retour en Ligue des Champions. Ses performances ont également convaincu la direction romaine de lever son option d’achat qui s’élève à 25 millions d’euros. L’ancien joueur du PSV et de Dortmund s’est engagé en Italie pour les quatre prochaines années.

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AS Roma
🟨 Il comunicato su Donyell Malen 🟥

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#ASRoma
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« L’AS Roma confirme avoir finalisé le transfert définitif du joueur Donyell Malen, dont le contrat expire le 30 juin 2030. L’attaquant néerlandais, arrivé lors du mercato hivernal, a disputé 20 matches et inscrit 15 buts sous le maillot giallorosso. Félicitations, Donyell », vient de communiquer la Roma.

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