OM : tout le monde s’inquiète pour Pablo Longoria

Présent sur le podium de Ligue 1 ces deux dernières saisons, l’Olympique de Marseille vit un exercice 2023/2024 bien plus compliqué. Dixièmes du classement de Ligue 1, les hommes de Gennaro Gattuso sont déjà relégués à onze longueurs de la troisième place synonyme de Ligue des Champions. Une énorme désillusion que le club phocéen tentera d’estomper dès cet hiver.

Sans surprise, après un recrutement estival très critiqué, l’OM veut se rattraper lors du prochain mercato. Pablo Longoria et son coach ont déjà échangé à ce sujet et deux objectifs auraient été fixés, à savoir l’arrivée de deux joueurs, au minimum. Le but est de combler la longue absence de Valentin Rongier (indisponible au moins trois mois) et celles à venir des internationaux engagés dans la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Longoria a changé

Longoria réussira-t-il cette fois ses paris ? La question mérite d’être posée, surtout après avoir lu La Provence du jour. Dans ses colonnes, le quotidien local a fait un focus sur la situation du président olympien, rebaptisé pour l’occasion « pâlot Longoria ». Et ce dernier serait devenu fantomatique ! « Il est là, mais il n’est plus là », a même lâché une source interne au club. Qu’arrive-t-il donc à l’Espagnol ? Sans surprise, les traces de la fameuse réunion houleuse du 18 septembre dernier avec les groupes de supporters ne s’effacent pas.

Le journal affirme d’ailleurs que de nombreuses personnes (agents, salariés de l’OM, suiveurs) dressent le même constat : Longoria est porté disparu. Habitué à afficher une omniprésence au sein du club phocéen, l’Espagnol se fait porter pâle. Après avoir annoncé son désir de rester en poste et se battre, à l’heure où un OM en crise a plus que jamais besoin d’un homme fort pour redresser la barre, l’attitude de Pablo Longoria interpelle. Toutefois selon nos informations, la vérité serait tout autre et l’homme fort de l’OM s’active plus que jamais en coulisse pour que l’équipe de Gattuso redresse la barre et que le club phocéen atteigne son objectif de Ligue des Champions en fin de saison.