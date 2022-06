Mercato : l'OL fonce sur Corentin Tolisso

La suite après cette publicité

Le projet. Voilà le mot le plus prononcé lors de la conférence de presse de présentation d'Alexandre Lacazette, de retour à l'Olympique Lyonnais après 5 années passées du côté d'Arsenal. Bien sûr, l'attaquant de 31 ans a justifié le choix de son retour, en reprenant les mots glissés par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Outre un apport sportif indéniable, Lacazette est aussi un moyen d'affirmer les ambitions de l'OL sur la prochaine saison malgré l'absence de Coupe d'Europe au programme.

Retrouver l'ADN du club et les sommets du championnat avec des éléments impliqués dans le projet, l'objectif est clair, et la présence d'Alexandre Lacazette aidera peut-être à attirer d'autres anciens. Et on pense forcément à Corentin Tolisso, autre ancien de l'OL à se retrouver en fin de contrat, avec le Bayern Munich. « C’est un joueur libre, donc oui, je pense que le club est dessus, mais je ne sais pas s’il a d’autres offres. Je pousse pour qu’il revienne oui. Je laisse ces discussions au président », a lancé l'attaquant français.

L'OL a lancé l'opération séduction

L'intérêt de l'OL pour Tolisso est donc bien réel. « Tous les bons joueurs libres peuvent être intéressants pour nous, ça fait partie des options ambitieuses. Si c’est possible, on le fera revenir avec plaisir », a renchéri Bruno Cheyrou, directeur du recrutement, glissant au passage qu'il attendait l'aval définitif de son président pour accélérer. Et Jean-Michel Aulas ne s'est pas caché non plus, même si le dossier apparaît plus complexe que celui concernant Lacazette.

« Je peux confirmer que le contact a été établi. Il est dans un contexte qui est aussi différent. Le contact a été établi, voilà, on ne peut pas s'avancer. C'est établi depuis moins longtemps et il y a d'autres considérations. Il y a d'autres joueurs, soit libres, soit pas obligatoirement libres, mais qui vont nous intéresser. Le recrutement va être ambitieux », a annoncé le patron lyonnais. Avec Lacazette à ses côtés, ce discours prouvait qu'il n'a rien d'illusoire.