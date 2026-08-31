Auxerre : ça brûle pour Zakaria Aboukhlal

L’AJ Auxerre touche au but pour Zakaria Aboukhlal selon nos informations. Le club bourguignon est sur le point d’aboutir à un accord avec le Torino pour obtenir le prêt de l’international marocain (22 sélections) afin de renforcer le secteur offensif avant la fermeture du marché. Les négociations sont désormais très avancées entre les deux clubs.

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Il ne reste plus que quelques détails administratifs et contractuels à régler pour finaliser l’opération et sceller l’arrivée du joueur dans l’Yonne. Une opération intéressante pour l’AJA si l’attaquant de 26 ans retrouve son niveau qui fut le sien à Toulouse. Aboukhlal n’a pas marqué le moindre but la saison dernière en 18 matches avec le club piémontais.