C3 : le TAS demande une enquête de l’UEFA contre l’OL

Leader de la Ligue Europa après 5 journées, l’Olympique Lyonnais réalise une belle campagne et va essayer de terminer dans le top 8. Les Gones qui avaient débuté la compétition par une victoire 1-0 contre Utrecht font l’objet d’une réclamation de la part du club néerlandais suite à la participation de Rachid Ghezzal à ce match. L’ailier algérien était entré en jeu lors des deux premiers matches des Gones dans la compétition avant que l’UEFA se rende compte d’une erreur administrative de sa part.

Désormais, Rachid Ghezzal ne peut plus jouer en Europa League avant la phase à élimination directe où il pourra être de nouveau inscrit. Utrecht qui veut des sanctions contre l’OL a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour demander une enquête de la part de l’UEFA. «Le FC Utrecht a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la faute commise par le joueur de l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, lors du match de Ligue Europa de l’UEFA opposant le FC Utrecht à l’Olympique Lyonnais. L’appel fait suite à la décision de l’UEFA de ne pas engager de procédure disciplinaire, alors que Ghezzal n’était pas autorisé à disputer la rencontre en question selon le règlement applicable. Le FC Utrecht a depuis été informé de la décision du TAS. Le TAS a jugé que l’UEFA avait manqué à son devoir en ne déclenchant pas de procédure disciplinaire. La plus haute instance sportive ordonne donc à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire formelle. Le FC Utrecht espère que l’UEFA appliquera l’obligation qui lui est imposée avec soin et diligence. Le club continuera de suivre de près l’évolution de la situation et communiquera dès que nécessaire.»