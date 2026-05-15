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Premier League

PL : Aston Villa surclasse Liverpool et se qualifie en C1

Par Samuel Zemour
1 min.
John McGinn, à Aston Villa @Maxppp
Aston Villa 4-2 Liverpool

Aston Villa a frappé un grand coup dans la course à la Ligue des champions en dominant largement Liverpool FC, vendredi soir en Premier League. Plus entreprenants face à des Reds diminués par les absences d’Alexander Isak, Hugo Ekitike et Mohamed Salah, les hommes d’Unai Emery ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à Morgan Rogers, servi par Lucas Digne.

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Malgré la réduction du score de Virgil van Dijk, Aston Villa a déroulé en seconde période avec deux buts d’Ollie Watkins puis une superbe réalisation de John McGinn, pour porter le score à 4-1. Seul un doublé de Van Dijk a permis aux Reds d’éviter une sacrée déconvenue (4-2, 90e+2). Ce succès permet aux Villans de sécuriser leur place en Ligue des champions, tandis que Liverpool reste sous la pression de Bournemouth dans la lutte pour le top 4.

Pub. le - MAJ le
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