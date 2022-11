Jonathan Clauss souhaite bonne chance aux Bleus pour le Mondial

Jonathan Clauss n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la prochaine édition de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre -18 décembre). Pourtant très déçu après l'annonce de sa non-convocation avec les Bleus, le piston marseillais a tenu à soutenir les joueurs qui seront du voyage avec un message publié sur son compte Instagram.

Le joueur de 30 ans a aussi remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu jusqu'à maintenant. «Je tiens à remercier l'OM, le staff, mes coéquipiers, mes proches et bien évidemment tous les supporters français qui ont été un véritable soutien. Pour moi, l'heure de se reposer est maintenant arrivée, pour revenir plus fort. Pour d'autres, la coupe du monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022. Elle est pour nous les gars !»