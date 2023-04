Chelsea-Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Chelsea est dos au mur. Ce mardi soir à 21 heures, les Blues vont devoir réaliser un sacré exploit face au Real Madrid lors du 1/4 de finale retour de l’UEFA Champions League. Battus 2 à 0 il y a près d’une semaine à l’extérieur, les Londoniens, qui auront l’avantage du terrain, devront faire une incroyable remontada pour se qualifier et éliminer les tenants du titre. Une mission difficile, mais pas impossible pour les Anglais. Ce, même si Chelsea ne présente pas un visage très rassurant ces dernières semaines. Pour faire tomber les Madrilènes, Frank Lampard a un plan.

Le coach intérimaire des Blues, qui est déjà très critiqué, va faire évoluer son équipe en 4-3-3. À noter qu’il doit faire sans Ben Chilwell (suspendu) et Kalidou Koulibaly et Armando Broja (blessés). Ainsi, dans les cages, pas de surprise puisque c’est Kepa Arrizabalaga qui sera titulaire. Devant lui, on devrait retrouver le quatuor Marc Cucurella-Thiago Silva-Wesley Fofana-Reece James. Dans l’entrejeu, l’infatigable N’Golo Kanté épaulera Mateo Kovacic et la recrue star Enzo Fernandez pour tenter de remporter la bataille du milieu de terrain.

Enfin, Lampard comptera sur João Félix et Raheem Sterling pour soutenir Kai Havertz, positionné en tant que n°9. Un poste qui n’est pas le sien, mais où il dépanne, puisque son club n’a pas de véritable attaquant de pointe disponible dans son effectif (Aubameyang n’est pas inscrit en Ligue des Champions, ndlr) malgré des millions d’euros dépensés. En face, Carlo Ancelotti peut compter sur pratiquement tout son groupe, hormis Ferland Mendy (blessé). Le Mister va opter pour un 4-3-3 ce soir à Stamford Bridge.

Thibaut Courtois retrouvera son ancien club puisqu’il sera titulaire. Plutôt bon au poste de latéral gauche, Eduardo Camavinga débutera à nouveau aux côtés de David Alaba, Eder Militão et Dani Carvajal. Au milieu, le trio Modric-Kroos-Valverde sera attendu au tournant. En attaque, les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrygo, auront pour objectif d’épauler le taulier Karim Benzema, souvent en réussite face aux équipes anglaises en C1. Il reste à savoir si cela sera encore le cas ce soir lors d’une rencontre qui s’annonce palpitante.