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Matchs Amicaux

L’OM s’incline en match amical face à Montpellier

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bruno Genesio @Maxppp

Le début de saison de l’Olympique de Marseille est définitivement compliqué. Après un mercato sans recrue, mais avec de nombreuses ventes importantes, le club phocéen a enchaîné quatre défaites en cinq matches de Ligue 1 pour l’ouverture de la saison. Un rendement calamiteux qui ne s’est pas arrangé durant la trêve. Ce samedi, lors d’un match amical disputé à huis clos au Stade Francis-Turcan de Martigues, l’OM s’est incliné 1-0 face au Montpellier HSC, pensionnaire de Ligue 2.

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Le seul but de la rencontre est l’œuvre de Nicolas Pays à la 79e minute. Privé de ses internationaux, Bruno Genesio a profité de l’occasion pour procéder à un large brassage d’effectif et faire tourner la jeunesse phocéenne, même si De Lange, Emerson, Nnadi, Paixao et Maupay étaient titulaires au coup d’envoi. Les Montpelliérains de Zoumana Camara enchaîneront avec la réception de Grenoble le 9 octobre en championnat, tandis que l’OM reprendra la Ligue 1 sur la pelouse de l’ESTAC dimanche prochain.

Pub. le - MAJ le
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