Mercato : Aurélien Tchouaméni a pris une grande décision avec le Real Madrid

Le Real Madrid et la presse espagnole de manière générale sont régulièrement suspendus à l’avenir d’Aurélien Tchouaméni, dont le contrat court jusqu’en 2028. Le milieu de terrain a regagné en crédibilité ces derniers mois. Il avait fini l’ère Carlo Ancelotti plus difficilement, alors qu’il dépannait régulièrement en défense centrale en raison du nombre important de blessés à ce poste. Cela a pu l’handicaper dans sa courbe de progression mais aussi dans ses repères et sa routine.

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Xabi Alonso, puis Alvaro Arbeloa l’ont replacé dans l’entrejeu, à son poste naturel, là où il se sent le plus à l’aise. Ils ont aussi profité d’une infirmerie moins encombrée en charnière, et encore, d’un effectif plus dense dans ce secteur de jeu surtout. Même si les Merengues ont raté leur saison, le Français fut l’un des rares à surnager dans ses prestations personnelles. Il n’empêche, son avenir n’était pas assuré dans un club prêt à tourner une grande page cet été.

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Une prolongation en approche

José Mourinho a réclamé du changement au milieu de terrain. Arda Güler est encore jeune, Jude Bellingham est indiscutable, comme Federico Valverde, Bernardo Silva vient d’arriver, Thiago Pitarch va probablement redescendre dans la hiérarchie. Si départ il doit y avoir c’est entre Eduardo Camavinga et Tchouaméni. Le premier est souvent cité en Premier League, un peu au PSG aussi. Le second, titulaire au Real et en équipe nationale, en pleine force de l’âge, possède une très grosse valeur marchande.

Manchester United en a fait sa priorité dans un secteur de jeu où le marché explose cet été, à l’image des transferts de Sandro Tonali et de Mateus Fernandes. Le Real a même pensé à un moment se servir de lui comme monnaie d’échange dans le cadre d’un transfert de Michael Olise. Il n’y aura rien de tout cela. Mourinho veut le conserver et en faire un pilier, en dépit de son altercation avec Valverde. D’après RMC, l’ancien Monégasque va prolonger son contrat jusqu’en 2031 puisqu’un accord a été trouvé avec la direction. Un feuilleton de moins.