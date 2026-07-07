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Coupe du Monde

Argentine : le post enflammé de Lionel Messi sur Instagram

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lionel Messi en pleurs après Argentine-Egypte @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
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Menée 2-0 par l’Égypte, l’Albiceleste a su l’emporter 3 buts à 2. Élu homme du match par la FIFA, Lionel Messi était très ému à l’issue du match. Après avoir confié son émotion face aux médias, le numéro 10 argentin s’est lâché sur ses réseaux sociaux.

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«Cette équipe n’abandonne jamais. Quelle folie aujourd’hui, encore une fois… ce groupe est INCROYABLE !!! Vamos», a-t-il posté sur son compte Instagram. En attendant, la Pulga ne sait toujours pas qui de la Suisse ou de la Colombie sera son adversaire en quart de finale.

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