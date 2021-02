OM - Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Reporté à cause d'un nombre trop important de joueurs positifs à des tests RT-PCR, le match de la 11e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice aura finalement lieu ce soir. Nasser Larguet est cependant privé des recrues du mercato, qui ne sont pas qualifiées pour ce match en retard. Milik, Lirola et Ntcham ne sont donc pas de la partie. Benedetto et Balerdi, expulsés dimanche à Bordeaux, sont eux suspendus. Alvaro, Caleta Car et Dimitri Payet, qui a purgé ses deux matchs de suspension, sont en revanche de retour dans le onze de départ. Tandis que Saîf-Eddine Khaoui, Luis Henrique et Ahmadou Bamba Dieng sont titulaires.

En face, comme l'OM, l'OGC Nice est privé de ses deux renforts hivernaux William Saliba et Jean-Clair Todibo. Adrian Ursea va aussi devoir se passer de Danilo Barbosa et Youcef Atal (en phase de reprise après des lésions à la cuisse), de Dante et Jeff Reine-Adelaïde, opérés tous les deux d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou, de Jordan Lotomba (mollet) et Kasper Dolberg (appendicite). L'ancien adjoint de Lucien Favre aligne donc les siens en 4-3-3 avec une charnière Robson Bambu - Stanley Nsoki et Alexis Trouillet à la place de Myziane Maolida, en plus des hommes défaits par le PSG samedi dernier.

Les compositions des équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Henrique, Payet, Khaoui - Dieng.

Nice : Benitez - Pelmard, Bambu, Nsoki, Kamara - Boudaoui, Lees-Melou - Lopes, Claude-Maurice, Trouillet - Gouiri.