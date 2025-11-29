Cameroun : Joseph Minala l’a mauvaise
Son nom ne vous dit peut-être rien aujourd’hui, mais dans les années 2010, Joseph Minala a beaucoup fait parler de lui. À l’époque, l’attaquant camerounais était la pépite de la Lazio, mais des rumeurs assuraient en 2014 qu’il n’avait pas 17 ans, mais 42. Aujourd’hui âgé de 29 ans, Minala évolue à Malte, dans le club de Marsaxlokk. Interrogé sur sa carrière, l’attaquant est revenu sur les conséquences de cette triste affaire. Une affaire qui, selon lui, l’a privé de la sélection nationale.
« Même si on parle de la sélection nationale du Cameroun, tu penses que je n’y aurais pas ma place ? Quand tu vois que j’étais en Espoirs avec André Onana, Martin Hongla, Franck Zambo Anguissa, c’est ma génération. Comment expliquer que je n’aie jamais été convoqué ? Tu penses que c’est footballistiquement ? Non, ce n’est pas ça. Mais c’est la vie. Ça arrive. Je continue à travailler, je vais de l’avant, j’ai encore à donner, c’est ça qui me motive. Ici, la question principale, c’est la motivation. Il faut savoir rester motivé, surtout quand tu as été habitué à un niveau différent », a-t-il déclaré à Afrik Foot.
