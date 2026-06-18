«Il n’est plus le même qu’avant» : la sortie honnête d’un joueur congolais sur Cristiano Ronaldo

Le Portugal devra montrer un tout autre visage pour espérer décrocher la première Coupe du Monde de son histoire cet été. Et ça fonctionne aussi pour Cristiano Ronaldo, auteur d’un match très relatif hier soir face à la République Démocratique du Congo (1-1). Le Portugais n’a pas marqué, et il n’a pas plus existé dans ce match où Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe ne lui ont rien laissé pour acquis.

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Après la rencontre, le milieu de terrain lillois, Ngal’ayel Mukau, a été interrogé en zone mixte sur l’éventuelle élaboration d’un plan anti-Ronaldo avant le match. Sa réponse avait le mérite d’être honnête : «franchement, pas vraiment. On sait qu’il n’est plus le même qu’avant. Il a pris de l’âge, mais il reste l’un des plus grands de l’histoire. Tout mon respect pour lui.» Une déclaration qui confirme que l’effet Ronaldo n’est plus tout à fait le même qu’autrefois chez ses adversaires. Les années sont passées par là.