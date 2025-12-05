Bundesliga
Bundesliga : Gladbach enfonce Mayence dans les ténèbres
1 min.
@Maxppp
Gladbach confirme sa bonne forme du moment. Malgré une parenthèse désenchantée en Coupe face à Sankt Pauli cette semaine (1-2), les coéquipiers de Franck Honorat vivent leur meilleure période depuis le début de saison. Avec leur succès obtenu sur la pelouse de Mayence ce soir (1-0), ils comptent désormais 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs.
La suite après cette publicité
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|34
|12
|+35
|11
|1
|0
|44
|9
|2
|Leipzig
|26
|12
|+9
|8
|2
|2
|22
|13
|3
|Dortmund
|25
|12
|+10
|7
|4
|1
|21
|11
|4
|Leverkusen
|23
|12
|+11
|7
|2
|3
|28
|17
|5
|Hoffenheim
|23
|12
|+8
|7
|2
|3
|25
|17
|6
|Stuttgart
|22
|12
|+4
|7
|1
|4
|21
|17
|7
|Francfort
|21
|12
|+5
|6
|3
|3
|28
|23
|8
|Fribourg
|16
|12
|-1
|4
|4
|4
|19
|20
|9
|M'gladbach
|16
|13
|-2
|4
|4
|5
|17
|19
|10
|Brême
|16
|12
|-5
|4
|4
|4
|16
|21
|11
|Cologne
|15
|12
|+1
|4
|3
|5
|21
|20
|12
|Union Berlin
|15
|12
|-4
|4
|3
|5
|15
|19
|13
|Hambourg
|12
|12
|-7
|3
|3
|6
|11
|18
|14
|Augsbourg
|10
|12
|-12
|3
|1
|8
|15
|27
|15
|Wolfsbourg
|9
|12
|-8
|2
|3
|7
|14
|22
|16
|Heidenheim
|8
|12
|-17
|2
|2
|8
|10
|27
|17
|Sankt Pauli
|7
|12
|-14
|2
|1
|9
|10
|24
|18
|Mayence
|6
|13
|-13
|1
|3
|9
|11
|24
C’est le défenseur allemand Danny da Costa qui a marqué contre son camp juste avant l’heure de jeu, suite au bon travail du Bosnien Tabakovic, déjà buteur à 7 reprises en Bundesliga. Gladbach est 9e du championnat. Mayence est dernier et n’a plus gagné depuis le 20 septembre en championnat.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer