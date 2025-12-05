Menu Rechercher
Bundesliga : Gladbach enfonce Mayence dans les ténèbres

Par Jordan Pardon
Franck Honorat @Maxppp
Mayence 0-1 M'gladbach

Gladbach confirme sa bonne forme du moment. Malgré une parenthèse désenchantée en Coupe face à Sankt Pauli cette semaine (1-2), les coéquipiers de Franck Honorat vivent leur meilleure période depuis le début de saison. Avec leur succès obtenu sur la pelouse de Mayence ce soir (1-0), ils comptent désormais 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 34 12 +35 11 1 0 44 9
2 Logo Leipzig Leipzig 26 12 +9 8 2 2 22 13
3 Logo Dortmund Dortmund 25 12 +10 7 4 1 21 11
4 Logo Leverkusen Leverkusen 23 12 +11 7 2 3 28 17
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 23 12 +8 7 2 3 25 17
6 Logo Stuttgart Stuttgart 22 12 +4 7 1 4 21 17
7 Logo Francfort Francfort 21 12 +5 6 3 3 28 23
8 Logo Fribourg Fribourg 16 12 -1 4 4 4 19 20
9 Logo M'gladbach M'gladbach 16 13 -2 4 4 5 17 19
10 Logo Brême Brême 16 12 -5 4 4 4 16 21
11 Logo Cologne Cologne 15 12 +1 4 3 5 21 20
12 Logo Union Berlin Union Berlin 15 12 -4 4 3 5 15 19
13 Logo Hambourg Hambourg 12 12 -7 3 3 6 11 18
14 Logo Augsbourg Augsbourg 10 12 -12 3 1 8 15 27
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 9 12 -8 2 3 7 14 22
16 Logo Heidenheim Heidenheim 8 12 -17 2 2 8 10 27
17 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 12 -14 2 1 9 10 24
18 Logo Mayence Mayence 6 13 -13 1 3 9 11 24
Voir le classement complet

C’est le défenseur allemand Danny da Costa qui a marqué contre son camp juste avant l’heure de jeu, suite au bon travail du Bosnien Tabakovic, déjà buteur à 7 reprises en Bundesliga. Gladbach est 9e du championnat. Mayence est dernier et n’a plus gagné depuis le 20 septembre en championnat.

Pub. le - MAJ le
