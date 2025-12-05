Bundesliga : Gladbach enfonce Mayence dans les ténèbres

Gladbach confirme sa bonne forme du moment. Malgré une parenthèse désenchantée en Coupe face à Sankt Pauli cette semaine (1-2), les coéquipiers de Franck Honorat vivent leur meilleure période depuis le début de saison. Avec leur succès obtenu sur la pelouse de Mayence ce soir (1-0), ils comptent désormais 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs.

C’est le défenseur allemand Danny da Costa qui a marqué contre son camp juste avant l’heure de jeu, suite au bon travail du Bosnien Tabakovic, déjà buteur à 7 reprises en Bundesliga. Gladbach est 9e du championnat. Mayence est dernier et n’a plus gagné depuis le 20 septembre en championnat.