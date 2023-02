Lionel Messi mal à l’aise lors de son retour au PSG

La suite après cette publicité

Auréolé du premier titre de champion du monde de sa carrière le 18 décembre dernier, face à l’équipe de France, Lionel Messi a logiquement savouré cette victoire avec ses coéquipiers après la rencontre. Mais en revenant au PSG le 4 janvier dernier, où ses coéquipiers l’ont célébré par une haie d’honneur, l’Argentin était terriblement mal à l’aise.

«Je n’aime pas ces choses. Même si évidemment je l’apprécie et que c’était quelque chose de très sympa. J’ai un peu honte d’être au centre et d’être traité de cette façon. Mais c’était bien d’avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui travaillent là-bas avec nous, et de mes coéquipiers du PSG», a déclaré l’Argentin à Olé, pour qui l’orgueil et la supériorité n’ont jamais collé à sa peau, malgré une carrière sans équivalent.

