EdF : Didier Deschamps défend Karim Benzema après l’échec de l’Euro 2020

Éliminé en huitième de finale de l’Euro 2020 par la Suisse, beaucoup ont essayé de chercher les raisons de l’échec de l’équipe de France. Dans une interview accordée à L’Équipe, Didier Deschamps s’est exprimé sur ce qui n’a pas marché lors de la compétition. En revanche, s’il a pointé du doigt la solidité défensive, il a défendu Karim Benzema, qui faisait son retour en Bleu après plusieurs années d’absence.

Une des interrogations était de savoir si l’intégration de l’attaquant du Real Madrid avait « modifié les équilibres naturels » de l’équipe. Sur cette question, Deschamps a répondu que « non. Karim n'y est pour rien. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n'est pas l'idéal. Malgré tout, on était à 3-1 à la 80e et là, ce qui avait fait notre force jusqu'ici nous a fait défaut. J'aurais pu faire les choses différemment. Oui ! Mais on était à 3-1 à la 80e ! »