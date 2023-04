FC Barcelone : Chelsea a fait le premier pas avec le clan Gavi

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone arrivera-t-il à trouver une issue heureuse dans le dossier Gavi ? La question mérite d’être posée tant les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Blaugranas. Pour rappel, le club catalan peut toujours faire jouer son jeune talent de 18 ans, mais il n’est pas certain de pouvoir le conserver.

La justice espagnole a annulé le contrat du joueur avec l’équipe première. Ce dernier évolue donc avec son contrat de jeunes qui se termine… à la fin de la saison. Comme nous vous le répétons depuis plusieurs semaines, le Barça cherche donc absolument à améliorer ses finances afin de pouvoir faire valider la prolongation de sa pépite.

Une occasion en or

L’exercice ne sera pas simple. Outre ses relations très compliquées avec la Liga, l’entité culé ne cesse de voir les courtisans frapper à la porte de son numéro 30. Manchester City et le Bayern Munich ont déjà été cités. Aujourd’hui, AS affirme que c’est au tour de Chelsea d’avoir un œil sur l’Espagnol. Le quotidien révèle que l’agent de Gavi, qui n’est autre qu’Ivan De la Peña, a rencontré une délégation des Blues il y a trois semaines du côté de Madrid.

Les Londoniens voulaient officiellement faire part au clan Gavi de leur intérêt et AS ajoute que la réunion a été satisfaisante pour les deux parties. Habitué à dépenser sans compter, Chelsea aimerait cette fois-ci sauter sur ce qui s’annonce comme l’occasion en or du prochain mercato si le Barça ne rectifie pas le tir. Et les craintes catalanes sont réelles puisque le journal conclut en précisant que Gavi n’a pas apprécié la façon dont son club a géré son cas. À suivre.