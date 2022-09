Le PSG dévoile les secrets de l'incroyable métamorphose de Neymar

La suite après cette publicité

Neymar revient de très loin. Peu impliqué sur le terrain (8 buts et 13 passes décisives en 28 matches, toutes compétitions confondues) et plus remarqué par ses activités extra-sportives, le Brésilien de 30 ans a vécu un calvaire la saison dernière, au point d'être sifflé à chaque prise de balle en fin de saison, par les supporters parisiens présents au Parc des Princes. Mais depuis l'arrivée de Christophe Galtier aux commandes et avec la Coupe du monde 2022 en ligne de mire, l'ex-Barcelonais a trouvé de la ressource pour retrouver toute sa magie.

En seulement neuf rencontres avec le PSG, il totalise un bilan comptable de 9 buts et 10 passes décisives. Une aubaine pour Christophe Galtier. Présent en conférence de presse ce mardi, le manager parisien a raconté la préparation de son joueur. «Je pense que ce serait réducteur de penser que ce n'est qu'avec moi et mon staff (qu'il est performant). Je pense qu'il a eu une prise de conscience par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il est arrivé très 'fit', il a très bien travaillé», a-t-il d'abord expliqué.

Christophe Galtier impressionné par son "Ney"

«J'ai décidé de mettre Ney, comme Léo Messi et Kylian Mbappé, dans les meilleures conditions pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles. C'est un artiste et quand il est comme cela, il est performant. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement, mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon et c'est quelque chose que j'ai découvert chez lui», a reconnu Galtier. Un début de saison en fanfare, donc, validé par son coéquipier Marquinhos, qui l'invite tout de même à ne pas penser tout de suite au Mondial.

«Pour tout le monde, pas que pour Neymar. On n'est pas en mission Coupe du monde, on est en mission avec le PSG. C'est un match important à jouer demain. C'est une saison importante, tout le monde en a conscience, ça motive, ça donne l'énergie, mais il ne faut pas encore penser à la coupe du monde. Il faut bien s'entrainer, manger et récupérer, mais c'est mieux de se focaliser sur aujourd'hui», a expliqué le Brésilien. Pour poursuivre son rendement, Neymar devra donc continuer à se montrer décisif sur la pelouse du Maccabi Haïfa, ce mercredi soir (21 heures), avant de penser à la suite.

