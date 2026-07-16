Lionel Messi rend hommage à Diego Maradona

Auteur de deux passes décisives lors de la victoire de l’Argentine face à l’Angleterre (2-1) en demi-finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi a tenu à rendre un nouvel hommage à Diego Maradona. Au coup de sifflet final, le capitaine de l’Albiceleste a dédié cette qualification à son illustre prédécesseur. « Je suis sûr que Diego savoure pleinement ce moment d’en haut. C’est pour lui, c’était toujours un jour très spécial… Je suis heureux de pouvoir lui offrir cette joie et je lui souhaite de tout cœur qu’il puisse en profiter », a-t-il déclaré.

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Messi a également évoqué la relation particulière qu’il entretenait avec la légende du football argentin. « Nous avons eu la chance de vivre à l’époque de Diego. Je ne voulais pas le quitter, et je sais qu’il m’aimait. Je choisis de garder en mémoire tous les beaux moments que nous avons partagés. » Ce n’est pas la première fois que le champion du monde rend hommage à Maradona, lui qui lui avait déjà dédié le sacre de l’Argentine lors de la Copa América 2021.