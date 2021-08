Ligue 1 : l'OM rattrapé par Bordeaux pour son retour au Vélodrome

Tout le peuple marseillais n'attendait que cela : le retour de la Ligue 1 et de ses joueurs au Vélodrome. Ce dimanche, en clôture de la 2ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait le FC Girondins de Bordeaux dans son antre, devant 50 000 spectateurs plus bouillants que jamais pour soutenir leur équipe. Après une victoire renversante à Montpellier le week-end dernier (3-2), Jorge Sampaoli reconduisait son 3-4-3 et les mêmes hommes victorieux à la Mosson. De son côté, Vladimir Petkovic changeait de formation et alignait un 5-3-2 pour contenir les assauts olympiens, avec notamment les recrues Mensah et Mangas.

Au cœur de la ferveur du public marseillais, Kalu, victime d'un coup de chaud, s'écroulait brutalement après 6 minutes de jeu. Vraisemblablement victime d'un malaise vagal, le Bordelais devait céder sa place après avoir tout de même tenté de rester sur la pelouse (14e). Un petit coup dur pour l'ancien sélectionneur de la Suisse. La première situation chaude est ensuite venue des pieds du virevoltant de De la Fuente, qui était déstabilisé entre deux Girondins dans la surface. Mais l'arbitre ne brochait pas devant cette situation litigieuse (17e). Alors que même le public de l'OM semblait ronronner, à l'image de la première période et de leur équipe, Ünder reprenait victorieusement un centre en retrait de Gerson, qui avait dédoublé côté gauche (1-0, 34e).

De quoi enflammer le Vélodrome et Payet. Jusque là peu en vue et bien muselé, le numéro 10 de l'OM se lançait dans une belle chevauchée sur la gauche avant de repiquer dans l'axe pour de punir la défense passive de Bordeaux et un Koscielny naïf d'un tir croisé au premier poteau rasant le sol pour faire le break (2-0, 41e). Deux tirs cadrés, deux buts : l'essentiel semblait acquis à la pause face à un adversaire d'une pauvreté inquiétante. Au retour des vestiaires, Bordeaux revenait avec des intentions un peu plus offensives. Si la tête d'Oudin (49e) fuyait le cadre, le titi Parisien Pembélé, rentré en jeu à la pause, déboulait de la droite et trompait Mandanda avec de la réussite, son tir étant légèrement dévié par Peres (2-1, 51e). Un but inattendu venant rebattre les cartes dans cette partie.

Sur une combinaison travaillée à l'entraînement, Oudin reprenait d'une volée bien équilibré et puissante un corner botté par Bašić pour remettre les deux formations à égalité (2-2, 57e). Les visiteurs, complètement transformés, frappaient encore par Pembélé (59e) et Oudin (64e), encore eux, sans faire mouche cette fois-ci. Les locaux semblaient de leur côté sonnés par ce réveil surprenant. Infiltré dans la surface, Ünder décochait une frappe s'envolant dans les travées du Vélodrome, tout en se blessant (67e). Rongier ne parvenait lui aussi pas à trouver le cadre de Costil (75e). Outre une situation dangereuse non convertie par Bendetto (81e) et un but refusé logiquement à Radonjic pour hors-jeu (83e), Balerdi a vu rouge pour jeu dangereux sur Mara (89e). L'OM concède donc le nul (2-2) et gâche son retour au Vélodrome après une première période pourtant maîtrisée, ne confirmant pas son succès à Montpellier. Bordeaux a su sortir la tête de l'eau pour prendre son premier point dans cette Ligue 1 2021-2022.

