Qualifs CAN 2023 : le Cameroun chute en Namibie, l’Égypte écrase le Malawi

Rien ne va plus pour Rigobert Song. Le Cameroun a chuté en Namibie (1-2) ce mardi, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2023. Vincent Aboubakar a sauvé l’honneur en fin de partie, mais cela ne change rien. Les Lions Indomptables sont en mauvaise posture dans le groupe C, dominé par leur adversaire du jour, qu’ils n’avaient d’ailleurs pas été capables non plus de battre vendredi (1-1).

La suite après cette publicité

Les jours de Rigobert Song à la tête de la sélection camerounaise sont peut-être comptés. Dans les autres matchs de 15h sur le continent africain, l’Égypte de Mohamed Salahn buteur sur un service de Mostafa Mohamed, a étrillé le Malawi (4-0), ce qui lui permet de trôner en tête du groupe D des éliminatoires, devant la Guinée. Autre succès précieux : celui de la Guinée Équatoriale, qui met la pression sur la Tunisie dans le groupe J, face au Botswana (3-2).

À lire

Algérie : la réponse de caractère du très critiqué Baghdad Bounedjah

Les résultats des matchs de 15h pour les éliminatoires de la CAN 2023

Botswana 2-3 Guinée Équatoriale : Elias (38e), Seakanyeng (65e, sp) / Nsue (13e), Ditsele (40e, csc), Balboa (51e)

La suite après cette publicité

Eswatini 0-1 Cap-Vert : Mendes (56e)

Malawi 0-4 Égypte : Hamed (4e), Marmoush (16e), Salah (20e), Zizo (49e)

Namibie 2-1 Cameroun : Shalulile (55e), Limbondi (79e) / Aboubakar (90e+1)