AS Monaco : Wilson Isidor s'envole pour le Lokomotiv Moscou

Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur notre site, le Lokomotiv Moscou a annoncé l'arrivée de l'attaquant français Wilson Isidor en provenance de l'AS Monaco contre 3,5 millions d'euros selon la presse russe. Il signe un contrat de quatre ans et demi et portera le numéro 19.

«En 2018, le joueur a rejoint l'académie de l'AS Monaco. L'attaquant a joué en prêt pour deux autres clubs français : le Stade Lavallois et Bastia-Borgo, dans lesquels il a disputé 42 matchs et marqué 17 buts. (...) Isidor a également été appelé en équipe de France U17, U18 et U19, où il a participé à 18 matchs et marqué 11 buts», peut-on lire dans le communiqué.